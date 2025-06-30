Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Beyşehir Dumanlı Yaylası Geleneksel Yörük Şöleni, develerle temsili yörük göçünün de canlandırılmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Dumanlı Yaylasında düzenlenen ve yörük kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Konya ve Antalya’nın ilçelerinden gelen yörüklerin de yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın da bir konuşma yaptığı etkinlikte, yörüklerin bu topraklardaki köklü varlığı ve kültürel mirası bir kez daha vurgulandı. Dumanlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Gürler de konuşmasında, yörük kültürünün, asırlardır bu topraklarda kök saldığını özgürlüğü, çalışkanlığı ve doğayla uyumlu yaşam biçimiyle Türk milletinin hafızasında yer edindiğini ifade etti. Solaklı Yörükleri Derneği Başkanı Selahattin Çolpak da bu tür şölenlerin önem ve değerine dikkat çektiği konuşmasında, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Şölende, alanda kurulan oba çadırlarında yörük yaşamı temsili olarak sergilendi; geleneksel kıyafetler, halk oyunları, ikramlar ve yerel sanatçıların sahne aldığı konser ve gösterilerle program renkli görüntülere sahne oldu. Şölende yörük beyi seçilirken, develerle temsili yörük göçü de canlandırıldı.

Şölene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Dumanlı Yörükleri Derneği Başkanı Ömer Gürler, Serik Solaklı Yörükleri Derneği Başkanı Selahattin Çolpak, siyasi partilerin ilçe başkanları, Beyşehir ve Serik ilçeleri protokolü, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.