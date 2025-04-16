Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik yaptığı açıklamada, "Sigortalı üreticilere ödemeler yapılacak, sigortasız üreticilerin giderleri karşılanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde etkili olan zirai don olaylarının ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde dondan zarar gören kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Burada üreticilerle bir araya gelen Yumaklı, yaşanan afetin boyutlarını yerinde gözlemledi ve açıklamalarda bulundu.

"İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye geliyor"

"İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye geliyor" diyen Bakan Yumaklı, Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay’da, 10-14 Nisan tarihleri arasında ise başta Malatya olmak üzere birçok ilde meyve ağaçlarının büyük zarar gördüğü zirai don olaylarının yaşandığını belirtti. Yumaklı, ağaçların eksi 4 ila eksi 6 dereceye kadar olan sıcaklık düşüşlerini tolere edebildiğini ancak bu olayda sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düştüğünü ve mevcut teknolojinin bu seviyeye karşı koymakta yetersiz kaldığını vurguladı.

"Fiziki şartlar elverdiği anda hasar tespit çalışmalarına başlandı"

Meteoroloji uyarılarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahaya indiğini belirten Yumaklı, üreticilerin kahvehanelerden alınarak tarlalara yönlendirildiğini ifade etti. Don olayının ardından, fiziki şartlar elverdiği anda hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Hasar tespit çalışmaları için fiziki şartların oluşması gerekir. Üzerinde kar ve buz bulunan alanlarda sağlıklı bir tespit yapılamaz" dedi.

"Spekülatif açıklamalar ne üreticimize ne de üretimimize fayda sağlar"

Yumaklı, sahadaki gözlemler dışında bazı kişilerin elinde veri olmadan spekülatif açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu açıklamalar ne üreticimize ne de üretimimize fayda sağlar" diyerek bakanlık açıklamalarının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Stratejik ürünlerin etkilenip etkilenmediği konusunda da bilgi veren Yumaklı, "Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve sebzelerle ilgili henüz zamanımız var. Bunlarla ilgili büyük bir sıkıntı gözükmüyor" dedi. Ancak meyve gruplarının ciddi şekilde etkilendiğini belirten Yumaklı, "Bir ilin içinde yüzde 80-90 oranında zarar gören bölgeler olduğu gibi, bazı yerlerde ise çok daha düşük oranlarda etkilendiği görüldü" ifadelerini kullandı.

"Sigortalı üreticilere ödemeler yapılacak, sigortasız üreticilerin giderleri karşılanacak"

Bakan Yumaklı, yaşanan zirai don olayının 2014’te yaşanan benzer bir durumdan farklı olduğunu belirterek, bu seferki donun büyük ölçüde meyve gruplarını etkilediğini söyledi. 34 ilde farklı oranlarda zarar tespit edildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, tarım sigortasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Sigortası olan üreticiler için hasar tespiti tamamlandıktan hemen sonra ödemeler yapılacak. Sigortası olmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin de giderleri hesaplanarak karşılanacak" dedi.

"Ağaçların gelecek yıl tekrar verim verebilmesi için çalışmalar başladı"

Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, Malatya’daki duruma özel olarak da değindi. Yumaklı, kayısı ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü, ancak yaklaşık 50 bin ton kuru kayısı stokunun pazar açısından bir rahatlama sağladığını belirterek, "Bu ağaçların gelecek yıl tekrar verim verebilmesi için teknik çalışmalar başlatıldı" dedi.

"Tarım sigortası ihmal edilmemeli"

Yumaklı, kayısıda sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını ifade etti. "Tarım sigortası yaptırmak bir zorunluluk haline geldi. 5-10 yılda bir oluyor diye ihmal edilmemeli. Bir kez olduğunda zarar büyük oluyor" uyarısında bulunan Yumaklı, sigorta poliçelerinde yüzde 25-35’e varan indirimler ve koruyucu araçlar için devlet desteklerinin bulunduğunu hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuya hassasiyetle yaklaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuya hassasiyetle yaklaştığını belirten Yumaklı, durumu arz ettikten hemen sonra kendilerine gereken talimatların verildiğini ve devletin her zaman olduğu gibi üreticisinin yanında olduğunu vurguladı.

"Bu afet yalnızca tarımsal değil, ekonomik bir etki de oluşturuyor"

Malatya’nın kayısı üretimindeki yerine dikkat çeken Bakan, "Türkiye’nin kayısı üretiminin yarısı, ihracatının ise dörtte üçü Malatya’dan yapılıyor. Bu nedenle bu afet yalnızca tarımsal değil, ekonomik bir etki de oluşturuyor." dedi.

Son olarak, devletin üreticinin emeğini korumak için gereken her adımı atacağını belirten Yumaklı, tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir kez daha tarım sigortasının önemini vurguladı. Bakan Yumaklı’ya Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Mehmet Fendoğlu ile yetkililer eşlik etti.