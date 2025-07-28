Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara’da bulunan Yangın Yönetim Merkezi’nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Bursa’nın Kestel ilçesindeki ve Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, aynı zamanda soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde bizler tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük Safranbolu’daki yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü, alan gayet iyi durumda. Belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 1 uçak ve 16 helikopter ağırlıkla soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahil oluyorlar. Önümüzdeki saatlerde bununla ilgili iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim. Bursa’da Harmancık yangını devam ediyor. Gece boyu yangın alanı çevrelendi ve müdahale edildi, iyiye gidiyor. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle birlikte müdahalemize devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşadık. Kestel’deki orman yangınında su taşıyan bir tanker kaza yaptı. Burada da 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Gündeme getirilen konularla ilgili ‘Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler’ adlı bir kitapçık hazırladık"

En ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112 Acil Servis’in aranmasını belirten Yumaklı, "Bizler hemen orada müdahale ederek yangının büyümemesini ve söndürülmesini sağlayacağız. Açıklamalarımızda yalanlara, çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. Ancak İletişim Başkanlığımızla birlikte çokça gündeme getirilen konularla ilgili ‘Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler’ adlı bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız bunu yayınladı. Biz de Bakanlık hesaplarımızdan yayınlayacağız. Orada gündemde olan birçok konunun doğru halini bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.