AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti milletin partisi oldu. Milli iradeye galebe çalmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermedi" dedi.

AK Parti Karadeniz Ereğli 7. Olağan Genel Kurulu, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu’nun yaptığı kongre saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede video gösteriminin gerçekleştirilmesinin ardından İlçe Başkanı Mücahit Andiç, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı ile İl Başkanı Mustafa Çağlayan konuşma yaptı.

3 Kasım 2002’de kurulan AK Parti’nin yıldönümü olduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Türkiye tarihinde bir yıldönümü. Bugün ’Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın’ diye başlayan AK Parti’nin iktidar oluşunun 22. yıldönümü. Elbette Cumhurbaşkanımız her ne kadar bu partiyi kendisi ve arkadaşlarıyla beraber bizlere müstehak görülen şeyleri kabul etmediği için bu partiyi kurduysa da aslına bakarsanız bu partinin tabelasını kendisi çocuğunu okulun bahçesine koyup kendisi giremeyen anneler koydu. Sadece ve sadece ülkenin kaynaklarını belli bir kesimin kullanabileceği, onların faydalanabileceklerini düşündükleri büyük bir kesimi dışarda bıraktıkları için ’Sizde kim oluyorsunuz, millet benim’ diyen sizler koydunuz. Onun için minnetarız" dedi.

AK Parti’nin "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla 22 yıldır kesintisiz olarak iktidar gücünü devam ettirdiğine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Sizlerin samimiyeti, fedakarlığı ve çabaları, Türkiye’nin o tarihi yürüyüşünün en temel taşıdır. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte bu tarihi yürüyüşe omuz vermekten dolayı iftihar ediyorum. AK Parti Türkiye’ye, o milletin ruhunu tekrar getirmiş, milli irade her süreçte herşeyin üzerinde tutmuştur. AK Parti, milleti hor görenlerin saltanatı bitirmiş, vesayetçi odakların da hükümranlığına son vermiştir. En ufak bir tereddüt bu tekrar vesayetçi odakların hortlamasına zemin hazırlar. Her daim çok sıkı bir şekilde duracağız. Durmaya devam edeceğiz. Çünkü şunu söylüyoruz. bu güzel vatan için canını ortaya koymaktan çekinmeyen necip milletin, ülkemizin de gerçekten de sahibi ve efendisi olduğunu bizler de altını çiziyoruz parti olarak. AK Parti bu şiarla milletin partisi oldu. Milli iradeye galebe çalmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermedi. Başaramayacaksınız sözü tam da bunun anahtarıdır. Bizler de her daim sizlere hizmet anlamında gece gündüz yedi yirmi dört çalışmaya devam edeceğiz. Hükumetiyle, meclisiyle, belediye başkanlarıla, milletvekilleriyle 22 yılda Türkiye nereye geldiyse Türkiye Yüzyılı ile onu ikiye ve üçe katlayacak ne varsa onu yapmaya devam edeceğiz. En önemli değerimizin de milletin değerleri olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Emperyalist güçlerin oyununu bozan, onların uykularını kaçıran bir Türkiye var"

Türkiye’nin 22 yıllık süreçte kalibresinin büyüdüğünü, bölgesinde söz sahibi olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Sağlıktan ulaşıma, milli savunma sanayiinden sosyal hizmetlere ve dış politikaya kadar Türkiye’nin bu 22 yıllık süreçte kalibresi büyüdüğünü, artığını hepimiz görüyoruz. Artık Türkiye’de sorunlar karşısında ezilmeyen, istikrar ve güvenini kaybetmeyen bir partinin iktidarı var. Artık bölgesinde söz sahibi olan bir Türkiye var. Malum emperyalist güçlerin oyununu bozan, onların uykularını kaçıran bir Türkiye var. 7 Ekim’den bu yana neredeyse 50 bine yakın masum, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden onları şehit eden bir katiller şebekesi var. Onlara karşı koyan dünyada sadece tek bir lider var. Tek bir ülke var. İşte sadece bu sesin ve sözün de onların uykularını kaçırdığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ’Dünya beşten büyüktür’ şeklinde her daim ifade ediyor. Kendisinin insanlık değerlerine ait olarak hisseden bütün ülkeler artık Cumhurbaşkanımız gibi bunu gösteriyor. Dünya beşten büyüktür. Bütün bunları yapabilmeniz için size 40 yıldır vakit kaybettiren, kaynak, can kaybettiren terörün kökünü kazımanız lazım. Kendi göbeğinizi kendinizin kesmesi lazım. İşte bunun için de Türkiye’nin şu anda savunma sanayi başta olmak üzere çok kritik sektörlerde nereye geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tusaşa yapılan hain saldırı bir mesajdır. Ama biz o mesaja onların hak ettiği şekilde cevap verdik. Ne dedi kardeşimiz, ’O hainlere inat daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz’ dedi" ifadelerine yer verdi.

"Terörün ateşine odun atmak isteyenler olacak"

Her alanda adımların atılmasının milli bir yükümlülük olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Terörün ateşine odun atmak isteyenler olacaktır. Ancak terörün bitirilmesi, gündemimizden tamamıyla çıkması için yapılması gereken meşru ve doğru her şeyi yapmak, her zaman olduğu gibi temel önceliğimiz olacak. Bunun için hukuki, siyasi, askeri, ekonomik her adımın atılması hem elzem hem de milli bir yükümlülüktür. Bu konuda hangi bakanlık olursa olsun. Her bir bakanlığın üzerine düşen görevini yerine getirmesiyle ilgili gece gündüz 7/24 sahadayız. Devletimizin milletimizin karış karış her bir köşesinde olmaya gayret gösteriyoruz. Sadece gördüğünüz silahlı mücadele ile yapılmıyor bu işler. FETÖ vari yapılar oluyor. Bunlara karşı her zaman uyanık olacağız. Bizlere karşı aynı şeyi yaşatmasına engel olacağız. Aynı anlayış ve kararlılığa sahibiz. AK Parti bütün etnik yapılarıyla milleti bir ve bütün kabul eder. Kürdüyle, Türküyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla vatandaşlarımızın tamamını kucaklamak üzere bir siyaset güder. Asla ve asla hizmetlerimizde ne il ayırırız. Ne ilçe ne bölge ayırırız. Ne de etnik bir kesim ayırırız. Bizim için Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız birinci sınıftır. Zaten belki de hazmedemedikleri en önemli konu da budur. Bizler Türkiye’nin umutlarını ve hedeflerini büyütmeyi kendimize ahdetmişiz. Böylece bunu da Türkiye Yüzyılı olarak koordine etmişiz. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği o vizyonla beraber, her bir günümüz bir öncekinden daha iyi olacak şekilde çalışıyoruz. Değişen devlet anlayışını ben özellikle kendime borç biliyorum" diye belirtti.

"Hem üretenin hem de tüketenin kazandığı bir ortamı sağlamlaştıracağız"

Değişen devlet anlayışında devletin vatandaşın ayağına kadar gidip hizmet eden hale geldiğini belirten Yumaklı, "Değişen devlet anlayışı, vatandaşın ayağına kadar gidip ona hizmet eden bir hale gelmiştir. Bunu da başaran lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugünün önemine binaen bunları belirtmek istiyorum. Bizler Anadolu’nun ruhuyla mayalanmışız. Güçlü bir Türkiye’nin yolu güçlü bir tarımdan geçer. Kendi ülkenizin gıdasıyla alakalı bağımsızlığa sahip değilseniz, yapmak istediğiniz şeyleri günün birinde yapamaycak hale gelirsiniz. Covid zamanında koca koca ülkeler başka ülkelerin maskelerine havaalanlarında el koydu. Paranız olsa bile alamayacağınız bir hal ve durum olabilir. Hamdolsun memleketimizin her köşesinde çok farklı tarımsal üretim yapılabilecek ve memleketimizin insanının gıdasını sağlayacak potansiyele ve imkana sahibiz. Bunun kıymetini ne anlama geldiğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ülkemizin kaynaklarını etkili şekilde kullanarak nerede neyin üretilmesini tespit ederek hem üretenin hem de tüketenin kazandığı bir ortamı sağlamlaştıracağız" dedi.

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli yatırımları

Bakanlığın 22 yılda Zonguldak’a 15,3 milyar lira tutarında yatırım yaptığını belirten Bakan Yumaklı, Zonguldak ve Karadeniz Ereğli ilçelerine yapılan yatırımları şöyle sıraladı:

"Zonguldak’a son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 15,3 milyar liradır. Desteklerimiz bu sürede tam 22 katına çıktı. Orman köylülerimize 561 milyon TL ORKÖY kredi ve hibesi verdik. İklim değişikliğinden kaynaklı taşkın problemi. 77 oede ıslahı yapıldı. 4 içme suyu tesisi hizmete aldık. Karadeniz Ereğli’de son 22 yılda 3,5 milyar TL destek verdik ve yatırım yaptık. 14 dere ıslahı söz konusu. Bu yıl içerisinde 400 milyon maliyetli pençes deresinin rehabilitasyonunun birinci kısım için başlattık. Önümüzdeki sene de bunu tamamlayacağız. Soğanlıyörük Köyünü taşkınlardan koruyacak 120 milyon lira maliyetli Yörük Deresi Islahı işini bu yıl başlattık, inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. 324 milyon lira maliyetli Subaşı Köyünü taşkınlardan koruyacak Kızlar Çayı ve Gülüç Çayı işini bu yıl başlattık, önümüzdeki yıl inşallah bitireceğiz. 140 milyon lira maliyetli Kabasakal Deresi 3. Kısım işinin geçen ay ihalesini yaptık. Armutluca Köyü İkmali 2. Kısım işini 2025 yılında tamamlıyoruz. Ayrıca çok önemli bir çalışmayı başlattık. Gıda sanayicilerinin taleplerine yönelik olarak Yalıboyu bölgesinde, 197 hektarlık OSB’nin kurulmasını sağlayacağız. Bizim işimiz millete hizmet etmek."

Konuşmaların ardından güven tazeleyen Mücahit Andiç tarafından Bakan Yumaklı’ya kömür heykeli takdim edildi.