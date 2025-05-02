AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy’deki bir tekstil fabrikasında kadın işçilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Arnavutköy’deki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle bir araya geldi. Fabrika sahasında incelemelerde bulunan Ercan, üretim süreçlerine dair bilgi aldı, kadın çalışanlarla sohbet ederek çalışma koşulları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ercan, ziyaretin anısına kadın emekçilere çiçek takdim ederek emeklerine teşekkür etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Ercan, kadın iş gücüne öncelik veren fabrika yönetiminin yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "1 Mayıs vesilesiyle, kadın çalışanların yoğun olduğu bu tesiste bulunmaktan mutluluk duyduk. Kadınlara istihdamda öncelik tanıyan, çalışma şartlarını iyileştiren ve fırsat eşitliği sunan yönetim anlayışı örnek olmalı. Bu yaklaşımın tüm işverenlerimizce benimsenmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda kadın ve işçi hakları alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Ercan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 Mayıs, resmi tatil ilan edildi. Sendikalı işçi sayımız 1 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Kadınların iş hayatına daha etkin katılımı için çalışma şartlarını sürekli geliştiriyor, sosyal destekleri artırıyoruz. 2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte, gençlerin aile kurmasını destekleyen yeni teşvik paketlerini hayata geçirdik. Doğum izinlerinden kreş desteğine, bebek yardımlarından esnek çalışma modellerine kadar birçok uygulamayla kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fabrika çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ve 1 Mayıs kutlamalarıyla son buldu.