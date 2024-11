Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada da dördüncüyüz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" Programı’na katıldı. Program kapsamında Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da değinilerek, ağaçlandırma sahasında ‘Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes Gazze Hatıra Ormanı’ kuruldu.

“Dikilen her bir fidanda devam eden bir soykırımın, uygun bir lisanla itirazı dile getirilmiş olacak”

Video gösterimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajıyla başlayan etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes cümlesini bunu yıl boyunca söylemeye devam edeceğiz. Türkiyemizin dört bir tarafında yediden yetmişe bütün vatandaşlarımız diktikleri her bir fidanda, bugünlerde bütün dünyanın gözleri önünde devam eden bir soykırımın, uygun bir lisanla itirazını dile getirmiş olacak. İnsanlığın özellikle Ortadoğu ve genelinde de neredeyse bütün İslam coğrafyasında ayaklar altına alındığı bir dönemde diktiğimiz her fidanın insanlığın ihtiyacı olan umudu simgelemesini istiyoruz. Her bir fidan geleceğe nefes daha yeşil ve daha sağlıklı bir Türkiye’nin de teminatı olacaktır. Yalnız ülkemizin değil bizim kadim kültürümüzden ve geçmişimizden geldiği şekliyle de yaşadığımız dünyanın da reçetesi olacaktır” açıklamasında bulundu.

“Yeşil kalkınma devrimi diktiğimiz her fidanda gelecekteki kuşaklar için bir nefes olacaktır”

Bakan Yumaklı, ‘Orman vatandır, orman umut dolu yarınlardır’ cümlesinin hayatlarını şekillendiren temel bir inanç olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada bu inançla bir arada olmamız bu topraklara, bu toprakların bize sunmuş olduğu değerlere ve tüm canlılara olan bağlılığımızın ülkemize olan sevgimizin ve sorumluluğumuzun da aynı zamanda nişanesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde şekillenen yeşil kalkınma devrimi bugün diktiğimiz her fidanda gelecekteki kuşaklar için bir nefes, ülkemizin yarınları için de bir umut olacaktır” şeklinde konuştu.

“Ağaçlandırma çalışmalarına Avrupa’da birinci, dünyada da dördüncüyüz”

Türkiye’nin ormanlıklarını arttırmak, doğal zenginliklerini koruyarak güçlendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı olarak 24 saat sahada olduklarını kaydeden Yumaklı, “Dünyada orman varlığı azalırken, ülkemiz orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesidir. 22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidanı toprakla buluşturduk. 2,6 hektarlık alan arttırıldı ve 24,3 hektarlık bir orman ulaştı. Bu çalışmalarla ağaçlandırma çalışmalarına Avrupa’da birinci, dünyada da dördüncüyüz” bilgilerini aktardı.

Bakan Yumaklı, geçmişte erozyonun konusunun çok büyük problemlerden biri olduğunu dile getirerek, erozyon sonucunda kaybedilen toprakların büyük bir çaba ve emekle yeniden yeşillendirdikleri söyledi. Yumaklı, yapılan çalışmalar sayesinde erozyonla kaybolan toprak miktarını azalttıklarını 4,5 kat azalttıklarının altını çizdi.

Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 7 Ekim 2023’ten bu yana bir yılı aşkın süredir Filistin ve Gazzelilerin, İsrail’in acımasız soykırımıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu etkinliği Gazzelileri anma etkinliğine dönüştürdüğü için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Fidanların toprakla buluşturulması, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak için atılan kıymetli adımlardır”

Dünyanın geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık gibi tehditlere karşı mücadele etmenin, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunun altını çizen Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2019 yılında başlatılan ağaçlandırma seferberliği, bu amaçla ülkemize kazandırılan önemli bir değerdir. Her yıl 11 Kasım’da milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için atılan kıymetli adımlardır" diye konuştu.

"Böylesi kıymetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Göktaş, tüm vatandaşların bu seferberliğe gönülden katılımının her daim kendilerine güç verdiğini aktararak, "Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor. Bu başarı, yalnızca bugünün değil, yarının da kazancıdır ve Bakanlık olarak da çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi kıymetli çalışmaları her daim desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Bakan Göktaş ve Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’ya ‘Şehrin En Köklüsü’ kitabı hediye edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dua okumasının ardından, Gazze Hatıra Ormanı’na fidanlar dikildi ve önceden dikilmiş fidanlara can suyu verildi. Ormana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına da fidan dikimi gerçekleştirildi.