İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her iki kazadan birine motosikletli araçların karıştığını belirterek, yıl başından bu yana 10 Nisan'a kadar yapılan denetimlerde 650 bin 760 adet işem yapıldığını belirterek, sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanılmasının ihmal edilmemesini istedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerinin araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine ilişkin faaliyetlerini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplamda 650 bin 760 adet işlem yapıldığını belirtirken, 2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda bin 584 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ DE TRAFİKTEKİ DİĞERİ SÜRÜCÜLERLE EŞİT HAKLARA SAHİP"

Motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyulması ve daha dikkatli olunmasını isteyen Bakan Yerlikaya, sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, motosiklet sürücülerinin de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1911314107933880810

Araç sürücülerine de motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını öneren Bakan Yerlikaya, "Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. ????Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım" uyarılarını sıraladı.

Öte yandan Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 Milyon 652 bin 339 araç denetimine ilişkin işlem ayrıntılarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.