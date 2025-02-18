İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi, o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna izin vermeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır" dedi.

Mardin’de bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye’nin Huzuru Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin terörle mücadelede en kararlı ve en güçlü dönemini yaşamakta olduğunu vurgulayan Yerlikaya, hiç kimsenin terörle Türkiye’ye diz çöktürmeyeceğinin altını çizdi. Kimsenin millete hain emellerle bedel ödetemeyeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Ne Mardin’imizde, ne Türkiye’nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ’terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaşacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok. Aziz Milletimize söz verdiğimiz gibi, o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna izin vermeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. Bizim iç güvenlik anlayışımız nettir, duruşumuz bellidir. Her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek öncelikli görevimizdir" dedi.

2024 yılında bölücü PKK/KCK terör örgütü ile ilgili kırsalda 2 bin 591 operasyon, şehirde ise 268 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyonlarda 600 gözaltı, 95 tutuklu, 43 adli kontrol kararı alındığını görüyoruz. Bu kırsal ve şehir operasyonlarında 2024 yılında 63 terörist etkisiz hale getirildi. Yine FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleri ile ilgili emniyet ve jandarmamız durmadan, duraksamadan 2024 yılında operasyonlarını yaptılar. FETÖ ile ilgili 72 operasyonda 15 tutkulu, 6 adli kontrol, DEAŞ terör örgütü ile ilgili 12 operasyon, 6 tutkulu, 5 adli kontrol, DHKP-C , MLKP ve diğer terör örgütleri ile ilgili bir operasyon ve bir tutuklu sayılarını Mardinli hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Terörün finansmanı ile ilgili 2024’te 5 operasyon, 2 tutuklu, 227 bin 604 lira terörün finansmanı ile ilgili kullanılmaya cüret edilen bu rakam ele geçirilmiştir. Engellenen terör eylemleri ile ilgili rakam 2024’te şehrimizde 6 terör eylemi, ki bombalı eylem, bunun PKK/KCK tarafından yapılması engellenmiştir."

Yerlikaya, "2024’te 3 sözde üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi. 1’i kırmızı, 2’si gri olmak üzere bunları da kıymetli Mardinli hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Uyuşturucu imal, ticareti ve kullanımıyla ilgili 2024 yılında biz durmadan, duraksamadan operasyon yaptık. İmal ve ticaretten 192 operasyon yaptık. Kullanımla ilgili bin 15 operasyon yaptık. Bunların toplamında biz 153 tutuklu, adli kontrol 50 rakamını sizlerle paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.