Bilecik’te ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edilen bölgelerde ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hasar tespitlerinden sonra burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü; 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü tespit ettik" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bağlı 9 köyü etkisi altına alan orman yangını, yaklaşık 3 gün boyunca havadan ve karadan binlerce kişinin gerçekleştirdiği müdahale ile pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün, yangından etkilenen Osmaneli’nde Soğucakpınar Köyü, Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı’na bağlı Köprücek Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bilecik’te 360 hektar tarım alanının zarar gördüğünü tespit ettik"

Türkiye’nin son 1 haftadan beri Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda orman yangınlarıyla çok büyük bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizdeki orman yangınları biliyorsunuz, 28 Haziran 2025 günü çıktı. 3-4 gün sürdü ve gerçekten büyük bir mücadelenin sonunda bu yangınlar söndürüldü. Orman yangınları nedeniyle Bilecik özelinde 7 köy ve 11 bir mahalleden 721 bir vatandaşımız gerçekten çok büyük bir gayretle güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından evinde hasar olmayan vatandaşlarımız bilindiği gibi tekrar evlerine döndü. Biz AFAD olarak bu tür yangından olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde her zaman olduğu gibi hasar tespitlerimizi valimizin koordinasyonunda yine AFAD’ımızın dirayetiyle büyük bir çabayla bunlar yapıldı. Hasar tespitlerinden sonra burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü tespit ettik. Ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü tespit ettik" şeklinde konuştu.

"İlk etapta AFAD olarak 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık"

Bakan Yerlikaya, konuşmasının devamında, "Az önce Osmaneli’deydik, Soğucakpınar Köyü ve bağlıları, yani Kaşıkçı Köyü’ndeydik. Bunlarla ilgili biz genel hayata etkililik afet bölgesi ilan ettik ve bizden geldiğimiz Kaşıkçı ve bu Köprücek köyünden vatandaşlarımız geçici barınma olarak konteyner talebinde bulundular. Hemen aynı gün, aynı gece biz bunları stoklarımızın olduğu yerden yükledik ve hemen ardımızda görünen 10 konteynerlik alanı çok hızlı bir şekilde valimizin koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü’müzün koordinasyonuna bu hale getirdik. 2 gün içerisinde bu hale getirdik. Bundan önce de Kaşıkçı Köyü’müzde de de değerli basın mensupları, orada da 16 hanenin bu yönde talepleri oldu. Doğrusu onlar da hemen çok hızlı bir şekilde kurduk ve vatandaşlarımız bu içerisinde klimasından, temel eşyalarına, elektrik, su, tüm giderlerinin her biri, ihtiyaç duyulan her şey var. Dediğimiz gibi, kilit taşını bile bir gecede arkadaşlarımız yapmış. İlk etapta AFAD olarak 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktarmıştık. Bilecik il genelindeki bu 2 köyümüzde 60 hanemize toplam 500 milyon 745 bin lira nakdi ödemesini hemen bir gün içerisinde yaptık. Şu anda biz ödemesi yapılmayan, bekleyen, evrak bekleyen böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da buraya gelecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da 257 aileye 1 milyon 285 bin lira yardımı hesaplara aktardığını belirten Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki kısımda yapılacak olanlar, bu hasar tespitlerin bir süresi var, bir takvimi var. Biz onu da hızlandırmak adına gerekli girişimleri yapıyoruz. Yakın zaman içerisinde, belki yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da gelecek. Gerek Murat Kurum Bakanımız gerek biz AFAD, TOKİ çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak burada hak sahiplerimize evlerini, ahırlarını ve diğer yapılması gereken ne varsa, işte camimizi kastederek söylüyorum, köyümüzün ortak ihtiyaç alanlarıyla ilgili bunların tamamı eskisinden daha muhteşem bir halde yapılacak ve anahtarları buradaki Köprücek Köyü’nün kıymetli sakinlerine teslim edilecek. Allah tekrarından hepimizi korusun."

"İklim değişikliği artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi"

Öte yandan, köylülerle arasında geçen bir diyaloğa değinen İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "Hem daha önceki köyde ve burada yaşayan en büyük atamız kim diye sordum. Geldiğimiz köyde 1940 doğumlu 2 büyüğümüz vardı. Burada 1937 doğumlu bir babamız vardı. Kendisi orman emeklisi. Kendilerine; ’Beybaba, daha önce bu güzel köyümüzdeki böyle bir yangın gördün mü? 700’ün üzerinde bir yılı var, yaşı var. 7 asırlık bir köy. 87 yaşındasınız, böyle bir imtihan, sınavım oldu mu?’ diye sordum. O da, ’Oğlum, böyle bir şey biz görmedik’ dedi. Şimdi şunu söylemek istiyorum, iklim değişikliği artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi. Sadece biz değil, bütün dünya sınanıyor. Hükümet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımızın ismine iklim değişikliği eklendi ve bunun getirmiş olduğu ya da getirecek olduğu sınanmalara karşı onun liderliğinde, Cumhurbaşkanının liderliğinde tedbirler alınıyor" diye anlattı.