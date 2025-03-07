Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, öğrencilerle bir araya gelerek Sakarya’da iftar programına katıldı.

Sakarya Üniversitesinde öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Bakan yardımcısı Osman Boyraz öğrencilerle bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi kampüsünü rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Köseoğlu ve Prof. Dr. Halit Yaşar ile birlikte dolaşan Boyraz, öğrencilerle sohbet etti. Merkez Kafeteryaya uğrayarak sıfır atık çerçevesinde kullanılan DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinesini denedi. İftar öncesinde, Cami Külliyesi’ndeki iftar çadırında kısa bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Boyraz, ardından personel yemekhanesinde öğrencilerle birlikte orucunu açtı. İftar sonrası kampüste ateş başında toplanan öğrencilerle çay eşliğinde sohbet eden Boyraz, hatıra fotoğrafı çektirerek programını tamamladı.