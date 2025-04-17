Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın, çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye’nin eşiğindeyiz. Terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek, ülkemiz için yeni dönemi inşallah başlatacağız" dedi.

Kocaeli’de düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, program sonrasında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Adliyesi, Büyükşehir Belediyesi, MHP İlçe Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, en önemli sanayi kentlerinden biri Kocaeli’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Tunç, Kocaeli’nin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği veren şehirlerden biri olduğunu da belirtti.

"Onun hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi"

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasının devamında, "AK Partimiz 23 yıldan beri iktidarda. Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre kesintisiz, en yüksek oranda seçimler kazanarak iktidarda kalan parti örneği çok yok. Bizim kendi demokratik siyasi hayatımızda da ilk kez bu derece uzun süre iktidarda kalan AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağladı. Geçmişte, Menderes döneminde 10 yıllık, sonrasında cuntacılar tarafından önü kesildi. Rahmetli Özal, 7 yıllık başarı ile devam eden bir süreç geçirdi. Bugün ölüm yıl dönümü. Onun hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi, hatta daha fazlasını. Hem yüksek standartlı demokrasiye kavuşma noktasındaki mücadelede hem de kalkınma hamlelerinde, eser üretmede onun hayallerinin ötesinde icraatlare sahne oldu ülkemiz 23 sene içerisinde. AK Parti’nin bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının sebebi milletin sesi olmasıdır. Rekor kıran iktidar sürecimiz oldu" diye konuştu.

"Yargımız yolsuzluktan da teröristten de hesap soruyor"

Daha önce darbecilere destek olan bir yargı sisteminin olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "28 Şubat’ta darbeciler karşısında adeta cüppelerini seren yargı mensupları vardı. Vesayetçi, darbeci anlayışa destek olan yargı anlayışı yerine bugün cuntacıların karşısında duran, insan haklarını savunan bir yargı sistemine kavuştuk. İşte hazmedilemeyen de bu. Buna hazmedemedikleri için sürekli yargıya adalete yönelik saldırıları görüyoruz. Yargımız her zamankinden daha fazla bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapıyor. Yolsuzluktan da teröristten de hesap soruyor, yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye’nin eşiğindeyiz"

Bakan Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Anayasa’da sıkı yönetim ilan edilebilir diye madde vardı. Milletimizin onayıyla kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler, hepsi milletimizin ’Evet’ oylarıyla değişti. Bunu yeterli görmüyoruz. Yeni anayasaya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Darbecilerin yazdığı anayasa ile değil, milletin temsilcilerinin mecliste yazdığı, onayladığı ve millet tarafından kabul gören demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamamız lazım diyoruz. En önemi hedeflerinden biri terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü. Binlerce şehit verdik. Maddi manevi çok kayıplarımız oldu. Bundan sonra bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın. Çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye’nin eşiğindeyiz. Terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek, ülkemiz için yeni dönemi inşallah başlatacağız" ifadelerini kullandı.