Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı KKTC Sağlık Bakanlığı arasında, 17 Nisan Perşembe günü, ‘Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol’ imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in imzaladığı protokolle 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacak. Yapımına başlanacak olan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nde 320 yatak, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 20 diyaliz yatağı ve 12 ameliyathane bulunacağı kaydedildi.