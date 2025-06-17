Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde küresel belirsizliklerin arttığını vurgulayan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ettiklerini ve ekonomiye muhtemel yansımalarını detaylı olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."