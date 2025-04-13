Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 7 Ekim 2021 tarihinde onayladığını hatırlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anlaşmaya taraf olunurken Türkiye’nin iklim kaynaklı krizlerden ekonomi, istihdam ve büyüme alanında daha az etkilenmesinin hedeflendiğini belirtti.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda “Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli”nde konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye’nin Akdeniz Havzası’nda yer alması nedeniyle ciddi etkilerini hissettiği iklim değişikliğiyle mücadele için kararlı adımlar attığına dikkat çekti.

Paris İklim Anlaşması’na taraf olurken Türkiye’nin iklim kaynaklı krizlerden ekonomi, istihdam ve büyüme alanında daha az etkilenmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, “Bu onay sürecinde çok ciddi, kıran kırana bir diplomasi süreci yürüttük. Gerek BM nezdinde gerek ilgili bakanlarımızla, muhataplarımızla ülkemizin menfaatlerini elde edebilmek adına bu diplomasi sürecini yürüttük ve belli kazanımlar da elde ettik. Anlaşmaya taraf olurken ülkemizin büyümesine halel getirmeyecek şartla imzaladık. Türkiye'nin sanayide, enerjide ve birçok sektörde yaşadığı ilerlemeyi bu manada engelleyen değil aksine destekleyen bir stratejiyle imza altına aldık. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’na ilerleyen ülkemizi büyütme hedefindeyiz. Çocuklarımızı da ortak evimiz dünyamıza da hep birlikte hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“TÜRK ÜRETİMİNİN YEŞİL FİNANSMANA ULAŞIMINI SAĞLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini BM Genel Kurulu’nda ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ anlayışıyla tüm dünyaya ilan ettiğinin altını çizen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Türkiye’nin hiçbir tarihi sorumluluğu olmamasına rağmen tarihi bir sorumluluğu alarak gelecek nesillerimiz adına bu kararı verdik. Biz de tüm bakanlıklarımızla birlikte bu işin koordinasyonunu yürütüyoruz. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde tüm dünya bu ekonomik sisteme dönecek. İstese de dönecek istemese de dönecek. Bugün bazı ülkeler farklı tutum ve davranışlar sergileyebilir ama gelinen süreçte, önümüzde bu sorunu yaşayacağımız aşikar. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak değerlendirip, döngüsel ekonomiye geçişi sağlayacağız ve bu sayede de Türk firmalarının, Türk sanayisinin, Türk üretiminin yeşil finansmana ulaşımını sağlayacağız. Yeni, yenilikçi ve temiz enerji arzını sağlayacağız. Yine sürdürülebilir ve akıllı ulaşımı tüm şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. İklim diplomasisinde de çok daha aktif bir şekilde rol almak istiyoruz."

TÜRKİYE’NİN İKLİM KANUNU GELİYOR

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeleyi yasal bir çerçeveye kavuşturmak üzere İklim Kanunu’nu hazırladığına vurgu yapan Bakan Kurum, “İlgili tüm bakanlıklarımızla, onların fikirleriyle birlikte taslağımızı Meclisimize gönderdik. Bu ay içerisinde yasalaşmasını bekliyoruz. Yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetlere de aslında yasal bir dayanak, yasal bir zemin hazırlamış olacağız” dedi.

Bakan Kurum, sıfır atık ile hedeflerinin yüzde 60 olduğunu söyledi.