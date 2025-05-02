Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi projesi hayata geçirildi. Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Külliyenin görüntülerini ‘Sağlam Devlet Saygın Gelecek’ sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz" dedi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binası 25 bin 210 metrekare büyüklüğünde

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.

"Yüksek mahkeme, millet bahçesi, cami ve kütüphane yapımı sürüyor"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik cami inşa ediliyor. Millet bahçesinde sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, bin kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, bin 675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.

"Binalarda Kıbrıs taşı ve Marmara mermeri kullanıldı"

Projede kontrol amiri olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, binaların çevre dostu ve enerji verimli binalar olarak tasarlandığını söyledi. Coşkun çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan meclis binamızı, cumhurbaşkanlığı binamızı, giriş binalarını, güvenlik binalarını ve askeri birlik binalarını tamamladık. Yüksek mahkeme binasının da temelini attık, inşaatı devam etmektedir. Millet bahçesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda millet bahçesinde bulunan kütüphane inşaatının da temelini attık, orada da betonarme imalatlarımız devam etmektedir. Binalarımızda Kıbrıs taşı dediğimiz özel cephe taşları kullanılmıştır. Binaların bazı detaylarında Türk taşı dediğimiz Marmara mermeri kullanıldı. Yani burada da Kıbrıs taşı ve Türk taşını aynı yerde kullanıp bir birliktelik mesajı oluşturduk."

"Adamıza çok yakıştı"

Kıbrıslı Turgut Öder, "Kıbrıs’ımıza, adamıza çok yakıştı. Millet bahçesi herkesin kullanacağı büyük bir alan oldu. Bu binaların yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve modern çağdaş bir yapıya ulaşması adamız için ihtiyaçtı. Bir Kıbrıslı olarak tüm yatırımlardan çok memnunum. Emeği geçen tüm devlet yetkililerine, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletirim" dedi.