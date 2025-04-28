Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyasıyla evlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, "Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem riskiyle yaşayan İstanbul için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO iş birliği ile kentsel dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

2023’te başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşlara her bir konutu için 700 bini hibe toplam 1,5 milyon TL’lik finansman desteği sunuluyor. Bakan Kurum’un talimatıyla 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından binasının hasarlı olduğu tespit edilen tüm hak sahiplerinin de doğrudan kampanyadan faydalanabileceğini açıklamıştı.

“TÜM RİSKLİ BİNALARI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN DE TALEPLERİNİZİ BEKLİYORUZ”

Kampanyadan faydalanan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı: İstanbul’da Yarısı Bizden Kampanyamızla şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdük, 41 bin konut ve iş yerinin projesi devam ediyor. Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 mayıs ayında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında da evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 1.5 milyon TL finansman imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında vatandaşlara 100 bin TL taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin TL kredi imkanını kapsayan 1,5 milyon TL’lik destek sağlanıyor.

Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise vatandaşa 700 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Bakanlık, Yarısı Bizden kampanyasının yanı sıra İstanbul’da 39 ilçede 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüyor. İstanbul’da bugüne kadar 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.