Antalya’da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix’sinin ilk ayağında,milli takımda yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularıbüyük başarıya imza attı. Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun altın madalya kazanırken, erkeklerde Emircan Haney gümüş madalyanın sahibi oldu.MUĞLA (İGFA) - Avrupa Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix 1. Ayak İlkbahar Okları yarışması yapılan bireysel yarı final ve final müsabakaları ile sona erdi.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı. Müsabakaların son gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda final atışları yapıldı. Makaralı yay kadınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Hazal Burun takım ve bireyselde birinci olarak altın madalya elde etti. Makaralı yay erkekler kategorisinde Büyükşehir Belediyesi okçusu Emircan Haney ise takım ve bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Uluslararası ve ulusal turnuvalarda Muğla’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ile gurur duyduklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Aras, “Sporcularımızın bu büyük başarısı, özverili çalışmanın, inancın ve sporun birleştirici gücünün en güzel örneğidir. Muğla’mız adına gururluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlerimize ilham kaynağı olan Hazal’ı, Emircan’ı ve onların başarısında büyük emeği olan, Milli takımda da görevli antrenörümüz Ejder Sözen’i yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.