Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli merkezlerinden Roketsan’da yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk" dedi.

Bakan Kacır, Türk savunma sanayisinin roket ve füze teknolojilerindeki lider kuruluşlarından Roketsan’ı ziyaret etti. Yeni nesil füze, roket ve mühimmat teknolojilerini geliştiren Roketsan ziyareti sırasında kurum yetkilileriyle bir araya gelen Kacır, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roketsan; ATMACA Seyir Füzesi, ÇAKIR Seyir Füzesi, MAM-L SİHA Akıllı Mühimmatı, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, BORA Taktik Balistik Füze, HİSAR Hava Savunma Füzeleri, SİPER Hava Savunma Füzeleri, TAYFUN Balistik Füze Sistemi teknolojileriyle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından biri olarak uluslararası arenada da yerini alıyor.