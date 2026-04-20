Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını ve program kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sunulacağını belirtti.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz. Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 899 proje için 5,6 milyar lira destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar bin 842 proje için 1,8 milyar lira destek sağladık. Girişimci Destek Programı 2026 yılı 2'nci çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.'

Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Detaylı bilgiye 'kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.