Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapay zeka hakkında, 'Dönüşümü yalnızca izleyen değil; yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşımı merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu Bakan Işıkhan'ın Başkanlığında toplandı. Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Işıkhan, Bilim Kurulu'nun 5'inci toplantısında Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen toplantının hem mevcut çalışmalara hem de geleceğe yönelik yeni politikalara ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Işıkhan, söz konusu çalışmanın yalnızca akademik bir araştırma değil; aynı zamanda politika geliştirme süreçlerine de katkı sunacak önemli bir yol haritası olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

'Çalışmayı, politika geliştirme süreçlerimize de katkı sunacak önemli bir yol haritası olarak değerlendiriyoruz'

Yapay zekanın ve dijitalleşmenin yeni fırsatlar ürettiğini belirten Bakan Işıkhan, 'Bilim Kurulumuz, Bakanlığımızın çalışma hayatına ilişkin politikalarının bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesine, güncel gelişmelerin çok boyutlu biçimde ele alınmasına ve kanıta dayalı politika üretim kapasitemizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz bu toplantının da hem mevcut çalışmalarımıza yön vereceğine hem de önümüzdeki döneme ilişkin yeni politika alanlarını şekillendireceğine inanıyorum. Söz konusu çalışmayı, yalnızca akademik bir araştırma değil; aynı zamanda politika geliştirme süreçlerimize de katkı sunacak önemli bir yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Rapora ilişkin değerlendirmelerinizin ardından ise dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve bunların işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatı bulacağız. Özellikle beceri dönüşümü, mesleklerin geleceği, yeni nesil çalışma modelleri ve sosyal koruma sistemlerinin bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı gibi başlıkların önümüzdeki dönemin en kritik çalışma alanları arasında yer alacağına inanıyoruz' diye konuştu.

'Dönüşümü yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşımı merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız'

Çalışma hayatının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik, demografik ve toplumsal dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillendiğini ifade eden Bakan Işıkhan, 'Yapay zeka ve dijitalleşme bir taraftan verimlilik ve yeni fırsatlar üretirken, diğer taraftan beceri uyumsuzlukları, iş dönüşümü ve sosyal koruma ihtiyacı gibi yeni tartışma alanlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, dönüşümü yalnızca izleyen değil; yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşımı merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız. Bilim Kurulumuzun ortaya koyacağı katkıların, Bakanlığımızın önümüzdeki dönem çalışmalarına da önemli bir perspektif kazandıracağına inanıyorum' şeklinde konuştu.