Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahındaki programını sürdürüyor. Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi. Güler, daha sonra bakanlar ile "Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu" imza törenine katıldı.