Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan üniversite öğrencileriyle görüşerek koruyucu aile farkındalığına ilişkin projelerine destek verdiANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşarak koruyucu aile sistemi üzerine hazırladıkları önemli bir bitirme projesi için destek talebinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri İrem Arslan ve arkadaşlarının koruyucu aile sistemi üzerine hazırladıkları bitirme projesi için görüşme yapma talebine duyarsız kalmadı.

Bakan Göktaş, öğrencilerin bu önemli projelerine destek vermek amacıyla onlarla videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin merak ettikleri sorular cevaplanarak, farkındalığı artırmayı hedefleyen koruyucu aile sistemi projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler ele alındı.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böyle bir konuyu ele almak istemelerinden ve bakanlık hizmetlerini merak ederek bir çalışma hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin bu tür sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle iş birliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına ben inanıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Öğrenciler ise görüşmenin gerçekleşmesinde kendilerine destek olan bakanlık yetkililerine teşekkür etti.