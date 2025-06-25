Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın neresinde olursanız olun, ‘Ben Türkiye Mezunuyum’ dediğinizde, karşınızdaki gözlerde sıcak bir tebessüm, içtenlikli bir muhabbet görmeye devam edeceksiniz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca (YTB) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) Rektörlük Binası’nda düzenlenen Uluslararası Öğrenciler 14’üncü Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

"112 ülkeden yaklaşık 900 genç keplerini havaya fırlatacak"

HBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve YTB Başkanı Abdullah Eren’in katılım sağladığı törende konuşan Bakan Ersoy, bugün öğrencileri sadece yıllarca emek verip alın teri döktükleri diplomalarla değil, aynı zamanda unutulmaz dostluklar, paha biçilmez tecrübe ve birikimle ülkelerine uğurladığını belirtti. Bakan Ersoy, "Sınırları aşan dostluk köprüleri kurduğumuz bu anlamlı günde, 112 ülkeden yaklaşık 900 genç, Türkiye Mezunları ailesinin birer ferdi olmanın gururuyla keplerini havaya fırlatacak. Sizlerin de kervana katılmasıyla birlikte 150 bin eşiğini aşan mezun ailemiz artık daha büyük, daha güçlü, daha etkili. Her biri ayrı hikayeye, ayrı hayale ve ayrı bir ülkeye dokunan bu muazzam topluluk, bizim için sadece sayılardan ibaret bir yekûn değil; yarının devlet başkanı, diplomatı, bilim insanı, sanatçısı, iş insanı, entelektüellerinden müteşekkil seçkin bir zümreyi oluşturuyor" diye konuştu.

"‘Ben Türkiye Mezunuyum’ dediğinizde, sıcak bir tebessüm göreceksiniz"

Çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye’de geçirdikleri yılların sadece hayatlarının sıradan bir kesiti olmadığına değinen Bakan Ersoy, "Hayat boyu size eşlik edecek bir kimlik, bir yol haritasıdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, ‘Ben Türkiye Mezunuyum’ dediğinizde, karşınızdaki gözlerde sıcak bir tebessüm, içtenlikli bir muhabbet görmeye devam edeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.