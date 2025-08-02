Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşen ’STK’larla İstişare Toplantısı’nda, Çin’in kapasite fazlasıyla tüm sektörlere nüfuz ettiğini belirterek, "Artık bir tehditle karşı karşıyayız. Ulusal bir ticaret stratejisi şart" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun TSO’da düzenlenen ’STK’larla İstişare Toplantısı’na katıldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti hükümetleri döneminde Samsun’a toplam 468 milyar TL tutarında kamu yatırımı yapıldığını açıkladı. Bolat, "Bu yatırımlar arasında eğitim 35 milyar TL, sağlık 15 milyar TL (900 yataklı Samsun Şehir ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastaneleri inşaatları devam ediyor). Ulaştırma 77 milyar TL (Karadeniz sahil yolu bütünlüğü ve İç Anadolu bağlantıları güçlendirildi). Tarım ve orman 57 milyar TL. Enerji 89 milyar TL. Çevre ve şehircilik 70 milyar TL. Sosyal yardımlar 79 milyar TL" diye konuştu.

Bakan Bolat, ülke ekonomisindeki genel gidişata da değinerek, istihdamın 19 milyondan 32,6 milyon kişiye yükseldiğini ve milli gelirin 238 milyar dolardan 1 trilyon 371 milyar dolara çıktığını belirtti. Bolat, mal ihracatının 36 milyar dolardan 269,5 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 118 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Samsun TSO Başkanı’ndan Çin tehdidine karşı acil destek çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, toplantıda özellikle tekstil, konfeksiyon ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Murzioğlu, bu sektörler için acil destek programları başlatılmasını, SGK teşviklerinin firma ölçeğine bakılmaksızın uygulanmasını ve KOSGEB teşviklerinden KOBİ tanımının dışında kalan firmaların da yararlanabilmesini talep etti. Murzioğlu, Çin kaynaklı tehdidin artık ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Çin kaynaklı tehdit geçiştirilemeyecek bir boyuta ulaştı. Sadece fiyat değil, kapasite fazlası ile her sektöre nüfuz ediyorlar. Demir-çelik, tekstil, otomotiv, makine, güneş paneli, oyuncak, beyaz eşya. Hepsi hedefte. Bu bir kapasite ihracı stratejisi ve biz buna karşı hâlâ bir ulusal ticaret stratejisi geliştiremedik" ifadelerini kullandı.

İhracat hedefleri ve destek mesajları

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise artan organize sanayi bölgeleriyle Samsun’un önemli bir üretim merkezi haline geldiğini vurguladı. Doğan, "İnşallah Samsun’un 1,5-1,6 milyar dolarlık ihracat rakamlarının 5 milyar dolara çıkması sürpriz olmayacaktır. Sadece biraz daha gayret gerekiyor" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da iş dünyasının Türkiye Yüzyılı hedeflerine destek verdiğini belirterek, Samsun’u da bu yüzyılın yıldızı yapma gayretinde olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.