Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında cari işlemler açığının nisan ayındaki yükselişin ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceği öngörülmekte" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ve dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 10,7 milyar dolar düşüş sağlandığını aktaran Bolat, "2024 yılı nisan ayında 26,5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı nisan ayında 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı nisan ayında 4,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı nisan ayında 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 116,5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir. Yıllık mal ve hizmet ihracatı 381 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılının ilk çeyreğinde cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 0,9 olarak sınırlı bir seviyede gerçekleşmiş olup, 2025 yılı genelinde de orta vadeli program (OVP) hedefinin (yüzde 2,0) altına gerçekleşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli milli üretimi desteklemeye yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Bolat, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacağını ve makroekonomik istikrarın güçlendirileceğini vurguladı.

Bolat, inovasyon-üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejisiyle gelecek dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

"Dış ticaret açığımız yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 yüzde puan azalışla yüzde 63,2 olarak gerçekleşti"

Küresel ekonomideki korumacılık eğilimlerinin ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığını ifade eden Bolat, Nisan ayında cari işlemler açığında geçici bir artış yaşandığını ve Mayıs ayına ilişkin öncü verilerin önemli oranda gerilemeye işaret ettiğini söyledi. Bolat, "Nisan ayında mal ihracatımız yüzde 7,8 oranında artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatımız yüzde 12,7 oranında artarak 12,7 milyar dolar olmuştur. Böylece en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı gerçekleşmiştir. İthalattaki artışta altın ithalatının yüzde 54 artışla 2,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili bir unsurken, bu artışta da fiyatlardaki artışın belirleyici olduğu dikkat çekmektedir. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 yüzde puan azalışla yüzde 63,2 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Hizmet ihracatı Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında arttı"

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettiğini işaret eden Bolat, "Hizmet ihracatı Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 116,5 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı nisan ayında yıllıklandırılmış bazda 57,1 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 39,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" bilgilerini paylaştı.

Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı verilerine ilişkin de konuşan Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında artarak 381,4 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini bildirdi.

"Ticaret Bakanlığı ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz"

Küresel ticarette cari açığın seyrine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, "Ticarette artan korumacı eğilimlerin, AB’deki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makroekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kısa-orta ve uzun vadeli perspektifle çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" dedi.

"Mayıs ayı itibarıyla ihracatımız yıllık olarak 265,5 milyar dolara ulaştı"

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı; rekabet gücü, teknoloji düzeyi, küresel ticaretteki eğilimler ve geleceğe dönük fırsat alanları dikkate alarak incelediklerini söyleyen Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan kapsamlı analitik çalışmada, Türkiye’nin ihracat yapısı toplam 5 bin 144 ürün için değerlendirilmiş; ürünlerdeki rekabetçiliğimiz ile ürün bazında dünya ticaretindeki büyüme potansiyeli teknoloji düzeyleri de dikkate alınarak analiz edilmiştir. Mayıs ayı itibarıyla ihracatımız yıllık olarak 265,5 milyar dolara ulaşmış ve 2024 yılı itibariyle 12 bin 846 üründe 220’den fazla ülkeye ve bölgeye ihracat yapabilmekteyiz. Dolayısıyla ihracatımızda ürün ve ülke çeşitliliğinde önemli bir başarı sağlamış durumdayız. İlave olarak küresel ticaretteki eğilimleri de dikkate alarak özellikle katma değerli ürünlerde rekabetçiliğimizi güçlendirerek sürdürülebilir yüksek ihracat büyümesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede ürün-ülke-firma odağında rekabetçiliğimizi kuvvetlendirici politikalar üzerinde çalışmalar yürütülmektedir."

"Tarihin en yüksek aylık ihracat rekoru kırılmıştır"

Mayıs ayı ihracat verilerine ilişkin de konuşan Bolat, "Mayıs ayında bakanlığımızca açıklanan öncü verilerde 2025 mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla, bir önceki aya göre yüzde 19,4 artışla 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek aylık ihracat rekoru kırılmıştır. Mayıs ayında mal ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında artarak, nisan ayına göre ise yüzde 4,8 azalarak 31,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında sınırlı artarak, nisan ayına göre ise yüzde 46,5 oranında azalarak ile 6 milyar 470 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda mayıs ayında cari işlemler açığının nisan ayındaki yükselişin ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceği öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, gelecek dönemde, yaz aylarının başlamasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışın cari işlemler hesabına olumlu yansıyacağını ve hesabın fazla verme eğilimine gireceğini öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.