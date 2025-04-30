Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trablus’ta Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarından oluşan heyetle birlikte geldiği Libya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, temasları kapsamında Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile görüşme gerçekleştirdi. Bolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kalıcı olarak güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle müteahhitlerimizin öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Libya’daki projeleri ile ilgili önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemde proje sayısını arttırmak üzere finansal ve hukuki zemini güçlendirecek enstrümanlar belirledik. Libya ile yasal altyapının güçlendirilmesi ve ikili platformların etkin kullanılması da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki heyeti Trablus’a davet etmişti. Ziyaretin iki ülke arasında altyapı projeleriyle ilgili alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesinin yanı sıra Türk şirketlerinin projelerinin tamamlanması da dahil olmak üzere bazı sorunlara çözüm bulunması amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.