Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasiye ve siyasetin saygınlığına gölge düşürecek her türlü saldırı ve provokasyonun karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.