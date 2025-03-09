İstanbul Bahçelievler’de 4 işçi, vinç bakımı yaptıkları sırada vinç sepetinden aşağı düştü. 2’si ağır olmak üzere 4 yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı.