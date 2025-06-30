Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 2 kat sathi kaplama çalışmasıyla mahallenin yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Kent genelinde ulaşım ve altyapı yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde daha önce altyapı nedeniyle tahrip olan 2 bin 500 metrelik yolda 2 kat sathi kaplama yaptı. Gerçekleştirilen çalışmayla birlikte yol, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yapılan hizmet mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yapılan yol çalışmalarıyla mahallenin rahat bir nefes aldığını söyleyen Mehmet Kara, "Uzun yıllardır Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mahallemizin yolu yapılmadan önce yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyordu. Şimdi altyapı çalışmaları tamamlandı, yolumuz yapıldı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Mahallede yaşanan zorlukları anlatan Bilal Sevinçtekin ise, "Kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı çalışmalarından sonra yolumuz da yapıldı. Eskiden Bahçelievler’den Dolamantepe Mahallesi’ne gitmek 2 saat sürüyordu. Yol kötü olduğu için okul servis aracı mahallemize girmiyordu. Kışın çocukların ayaklarına poşet bağlayıp ana yola getiriyor, servise bindiriyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gaffar Doğan da yapılan yol çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yolun güvenli ve konforlu hale geldiğini belirtti.