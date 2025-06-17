MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı saldırıyı kınayarak, küresel barışın tehdit altında olduğunu ve Türkiye’nin diplomasi çabalarının önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik geniş çaplı saldırısının bölgeyi ve dünyayı kaygı dolu bir bekleyişe sürüklediğini belirtti.

İsrail’i “küresel emperyalizmin kiralık katili” ve barışın amansız düşmanı olarak tanımlayan Bahçeli, Gazze’deki masumların katledilişini unutmayacaklarını vurguladı.

İran-İsrail çatışmasının nükleer bir savaşa zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunan Bahçeli, bu savaşın derhal sonlandırılması ve bölgesel barışın sağlanması gerektiğini ifade etti.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1934972281211568553

Sosyal medya hesabından da paylaştığı yazılı açıklamasında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi çabalarını değerli bulduğunu belirtirken, ABD Başkanı Trump’ı barışa destek olmaya çağırdı.

İsrail’in Anadolu’yu çevreleme ve “Terörsüz Türkiye” hedefini baltalama amacında olduğunu savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin barıştan yana olduğunu ve bölgenin barış kuşağıyla çevrelenmesinin vazgeçilmez bir hedef olduğunu vurguladı.

Savaşın kazananı olmadığını, barışın ise herkesin kazancı olduğunu belirten Bahçeli, İran ve İsrail arasında diyalog kurulmazsa küresel bir felaketin kaçınılmaz olacağını ifade etti.