MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi toplumsal barışa tehdit olarak nitelendirirken, gençleri protestolara yönlendirmenin suç olduğunu söyledi. Sosyal medyadaki "CHP'ye kayyum" iddialarını yalanladı ve Türkiye'nin varlığının kıyamete dek süreceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ortak akıl ve toplumsal barışının tehdit altında olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çevresini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin demokrasiyi hiçe sayarak sokaklarda ikbal arayışına giriştiğini belirterek, "Üniversite ve lise öğrencilerini ajite ederek protestolara yönlendirmek suçtur, sorumsuzluktur” dedi. Bahçeli, velilere çocuklarına sahip çıkma çağrısı yaparak, “CHP’nin provokasyonları evlatlarımızın geleceğini mahvetmeye yönelik. Öğrencinin yeri okul, sınıf ve kütüphanedir” dedi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1912821465050718407

Bahçeli, sosyal medyada yayılan “CHP’ye kayyum” iddialarını yalanlayarak, “CHP zaten kendi kendini bitiren bir organizmaya dönüştü” ifadesini kullandı.

Türk milletinin birliğini lekelemeye çalışanların hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar var olacaktır” dedi.

Bu arada TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e de 'geçmiş olsun' dileklerini ileten MHP lideri Bahçeli, CHP’yi, Önder’in sağlık durumunu istismar ederek korsan bir bildiriyle kriz çıkarmakla suçladı. Bahçeli, CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye’yi istifaya davet ederek, “CHP, TBMM’nin saygınlığına gölge düşürdü” diye konuştu.