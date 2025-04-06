Kastamonu’da baharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen gölet, köy ve ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu’da ilkbaharın gelmesiyle doğa yeşilin tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Kastamonu’nun Daday ilçesindeki gölet, köy ve ormanlar, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. İlkbaharda canlanan doğa görenleri mest ediyor. Baharın gelmesiyle Daday ilçesindeki köyler, Taşçılar göleti ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı doğa dron ile görüntülendi.