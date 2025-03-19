Meteorolojinin soğuk hava uyarısının ardından Muğla’nın Menteşe ilçesinde kar yağışı başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Göktepe mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Bahar mevsimi ile beyaz çiçeklerine kavuşan ağaçlar, kar yağışı ile bir daha beyaza büründü.

Baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Uzun yıllardır mart ayında kar görmeyen Muğla’da vatandaşlar, yağışın en az bir hafta sürmesi gerektiğini belirtti. Yaz aylarında susuzluk yaşanmaması için bu yağışların büyük önem taşıdığına dikkat çeken bölge halkı, kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için 19-24 Mart tarihleri arasında hava sıcaklığının ani düşüş yaşanacağını ve geceleri sıfır derecenin altına düşeceğini belirterek don uyarısında bulunmuştu.

Özlüce Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Duman kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, "Malum bu son yağışlar yetersizdi. Mart aylarında uzun yıllardır kar yağmıyordu. Kar yağmadığı için de susuzluk var. Yazın çok su sıkıntısı çekiyoruz. İnşallah bu kar yağışı 5-10 gün sürer ve yazın su sıkıntısı çekmeyiz" diye konuştu.