Bağcılar’da 11 engelli, düzenlenen asker eğlencesinin ardından bir günlük vatani görevlerini yerine getirecekleri kışlaya uğurlandı.

Engelliler Haftası sebebiyle temsili olarak bir günlüğüne askere gidecek olan engelli bireyler için Bağcılar Belediyesi’nce program düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirilen programda asker kıyafetlerini giyen engelliler, aileleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Heyecan ve gurur bir arada yaşandı

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte davetliler, Engelleri Aşalım Müzik Grubu’nun mini konseri ve Engelliler Sarayı Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisiyle eğlendi. Daha sonra ise asker adaylarının ellerine kınalar yakıldı. Heyecan ve gururun bir arada yaşandığı ortamda çocuklarına kına yakılan anneler gözyaşlarını tutamadı.

"Gençleri tebrik ediyorum"

Eğlenceli ve duygusal anların bir arada olduğu programın ardından asker uğurlama töreni düzenlendi. 11 kursiyer, 15 Mayıs 2023 tarihinde 1 günlük temsili askerlik yapacakları Eyüp’teki Hasdal Kışlası’na gönderildi. Askerlik heyecanı yaşayan gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bugün sembolik de olsa askerlik yapmaya uğurladığımız engelli kardeşlerimiz hayatta hiçbir şeyin engel olmadığını gösteriyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.