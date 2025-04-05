Bağcılar’da 5 katlı bir binanın giriş katında araç paspası üreten bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Bağcılar Göztepe Mahallesi 2278 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın giriş katında araç paspası üreten bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bayılan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından sokak tedbir amaçlı kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın nedeniyle yoğun duman meydana gelince sokakta panik havası oluştu. Yangının kontrole alınmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.