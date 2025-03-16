Bağcılar Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde farklı ülke kültürlerini ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Ramazan boyunca devam edecek olan etkinliklerde farklı ülkelerin kültürlerine ait özel programlar düzenleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen

Bağcılar Belediyesi, Ramazan etkinliklerinde bu yıl farklı programlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Bosna ve Kazakistan gecelerinde ülkelere ait geleneksel halk oyunları, müzikler ve kostümler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bağcılar’da Bosna ezgileri yankılandı

Bosna Hersek’in zengin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Cuma akşamı düzenlenen Bosna Gecesi eğlenceli anlara sahne oldu. Bosna Hersek’ten gelen Preporod Koro Ekibi ve Kud Borac Folklor Ekibi, sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel Bosna müzikleri ve halk oyunları büyük beğeni toplarken, Türkçe ve Boşnakça söylenen ilahilere izleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Bosna kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan vatandaşlar, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

Bosna Gecesi’ne Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı Erol Sevim, Türkiye Cumhuriyeti ile İş birliği ve Projelerden Sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Cenan Aganovic, İslam Din Araştırmaları Profesörü Belma Susak ile çok sayıda misafir katıldı.

Dombra ve halk danslarıyla kültürel şölen yaşandı

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Kazakistan Gecesi’nde ise Kazak kültürüne özgü enstrümanlar Dombıra, Sazsımay ve Kobız ile yapılan müzik dinletisi büyük ilgi gördü. Kazak halk şarkıları ve geleneksel halk oyunu gösterileri, izleyicilerden tam not aldı. Kazakistan’ın kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan etkinlik, geleneksel kıyafetler ve sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Kazakistan Gecesi’ne Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan ve Kazakkent Altay Derneği Başkanı ile çok sayıda misafir katıldı.

Kazakların çoğunlukla Bağcılar’da yaşadığını söyleyen Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Biz aynı ırktan, aynı soydan gelen iki milletiz. Bağcılar Belediyesiyle de kalpten gelen bir dostluğumuz var. Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız benim ve 20 milyonluk Kazak halkının gerçek dostudur. Kendileriyle ortak mirasımızı yaşatmak amacıyla inşallah Bağcılar’da Kazak okulumuzu açacağız" diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma tablosunu güçlendireceğiz

Ramazan boyunca Orta Asya’nın zengin kültür ve sanat birikimini vatandaşlarla buluşturacaklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu yıl Bağcılar’da Ramazan etkinliklerimizi daha da zenginleştirerek farklı kültürleri tanıtmayı amaçlayan ‘Kültür Geceleri’ düzenliyoruz. Komşularımızı farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Bosna ve Kazakistan Geceleri ile bu ülkelerimizin zengin kültür ve sanat birikimini yakından tanıma fırsatı bulduk. Sanat, müzik ve geleneklerin buluştuğu bu etkinlikler, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Bağcılar ailesi olarak birlik, beraberlik ve dayanışma tablomuzu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.