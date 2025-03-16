Hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 14. yılda da göçten gelip Bursa'da Eskikaraağaç'ta Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasındaki sevginin herkese ilham olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Leylek Köyü’nü Bursa’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Yaren Leylek, 14’üncü kez göçten gelip Eskikaraağaç'ta dostu Adem amca ile buluştu. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği buluşma, biraz gecikmeli de olsa gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyaya ilham olan dostların tekrar buluşması üzerine açıklama yaptı.

Adem Yılmaz ile Yaren’in dostluğunun tam 14 yıldır insanlığa sevginin, vefanın ve dostluğun en güzel örneğini sunduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Yaren, yine geldi, yine Adem Yılmaz’ın sandalına kondu. Onların hikâyesi, sadece bir insanla bir leyleğin dostluğu değil; doğayla kurduğumuz bağın, iyiliğin ve samimiyetin gücünü gösteren özel bir örnek. Bu eşsiz sevgi, hepimize ilham olsun. Dünyamızın daha güzel bir yer olması için, Adem Yılmaz ve Yaren’in dostluğundaki içtenliği ve merhameti kendimize rehber edinelim” diye konuştu.

“LEYLEK KÖYÜ’NÜ BURSAMIZA KAZANDIRACAĞIZ”

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kendi sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen pek çok kurumun da desteğiyle Eskikaraağaç köyünün ekolojik değerini korumak amacıyla ‘Leylek Dostu Köy’ projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, Eskikaraağaç köyünün sahip olduğu ekolojik değere ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen ‘Leylek Dostu Köy’ projesini başlattıklarını anımsattı.

"KARACABEY VE BURSA BÜYÜKŞEHİR PROJEMİZİ ENGELLEMİŞTİ"

Dönemin Karacabey Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projeye devam etmelerinin engellediğini öne süren Başkan Bozbey, "Sonrasında bu önemli projeyi üstlenmelerine rağmen devam ettiremediler. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli projeyi, şenlik havasında en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Köyümüzün daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için tanıtım ve yatırım yapacağız. Eskikaraağaç'ta misafirlerimiz için de çeşitli tesis ve alanlar planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Leylek Köyü’nü hak ettiği şekliyle Bursamıza kazandıracağız” diye konuştu.