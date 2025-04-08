Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Geleneksel Basın Turnuvası’nda turnuvasında medya mensupları karşı karşıya gelecek. Kura çekimi yapılan ve 14 Nisan tarihinde başlayacak olan organizasyonda 24 takım birincilik için mücadele edecek.

Bağcılar Belediyesi 2. Geleneksel Basın Turnuvası, 14 Nisan tarihinde start verecek. Turnuvada sahaya çıkacak olan takımların kura çekilişi dün gerçekleşti ve fikstür belli oldu. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde yapılan kura çekimine medya kuruluşlarından temsilciler katıldı.

24 takım şampiyonluk için ter dökecek

Heyecanlı dakikalara sahne olan kura çekiminde takımların grupları belli oldu. 24 takım 6’şarlı gruplar halinde maçlar oynayacak ve şampiyonluk için ter dökecek. 14 Nisan’da başlayacak olan turnuvanın maçları Mahmutbey Stadyumu’nda her hafta Pazartesi ve Salı günleri yapılacak.

"İyi oynayan kazansın"

Güzel bir organizasyonu sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her gün haber peşinde koşan basın mensupları bu kez yeşil sahada şampiyonluk için yarışacaklar. Kıyasıya ve heyecanlı bir turnuva olacağına inanıyorum. İyi oynayan kazansın diyor, katılım sağlayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.