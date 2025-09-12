Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Uğur K. (34) idaresindeki kurye motosikleti, Güven Sokak kavşağı istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sibel (44) ve Senanur Sönmez’e (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Uğur K. ile yayalar Sibel ve Senanur Sönmez yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.