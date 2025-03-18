Amasya’da 6 yıl önce babasının bıçaklanarak öldürülmesi olayının faillerinden biri olarak tutuklanan ve 6 ay sonra serbest kalan şahsı evinin önünde 9 bıçak darbesiyle öldüren 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün yaşanan olayda Kirazlıdere Mahallesi’ndeki evin önünde Recep Tayyip Gedizli (28) ile M.E arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.E. yanında bulunan bıçakla Gedizli’yi bıçak darbeleriyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.E’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak karakola götürdü. Recep Tayyip Gedizli’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Soruları cevapsız bıraktı

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye götürülürken gazetecilerin, "Neden bıçakladınız, babanızın intikamını mı almak istediniz?" şeklindeki sorularını cevapsız bırakan katil zanlısı M.E, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 arkadaşı da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gedizli 6 ay tutuklu kalmış

Katil zanlısı 17 yaşındaki M.E.’nin babası Hüseyin E.’nin 6 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. O olaya karışıp tutuklananlardan birinin de cinayetten 6 ay sonra cezaevinden çıkan Recep Tayyip Gedizli olduğu ortaya çıktı.