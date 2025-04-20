Esenyurt’ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasını tek yumrukla bayıltan şahsın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.