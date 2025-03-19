Antalya’da 65 yaşındaki babasını bıçak darbeleriyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir süre önce Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği’nden emekli olduğu öğrenilen Süleyman Akyol’un (65) ikinci eşinden olan ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen oğlu Oğuzhan Akyol (27), eve gelerek ağabeyine babasının evde olup olmadığını sordu. Ağabeyinden babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, apartmandan çıkarak çevrede dolaşmaya başladı.

Eve almaması konusunda babasını uyarmış

Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan B.A., kardeşini bina çevresinde dolaşırken görünce babasını arayarak Oğuzhan Akyol’u eve almaması konusunda uyardı. Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan Akyol, babasını aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ardından apartmanın önünde bir süre sohbet eden ikili yaşadıkları apartmanın 4. kattaki evlerine çıktı. Bir süre daha konuşan baba oğulun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan Akyol, babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra babasını tekrar arayan Süleyman Akyol’un büyük oğlu B.A., babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek daireye geldi. B.A., babasını kanlar içerisinde yerde bulurken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Süleyman Akyol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Akyol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekipler katil zanlısı oğlu Oğuzhan Akyol’u yakalamak için bölgede arama başlattı.

Bu sırada olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi’nden bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese giden bölge ekibi, şahsın Oğuzhan Akyol olduğunu belirledi.

Tutuklandı

Ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ’Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.