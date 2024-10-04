Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski - Kırklareli yolu Karabayır köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H 5539 KA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak, şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan C.B ve E.Ç isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.