Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, "Kırsal Kalkınma Destekleri" programı çerçevesinde yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin sunumuyla dün gerçekleştirilen toplantı, ilgili paydaşların katılımıyla Babaeski Belediyesi Tansa Düğün Salonu’nda yapıldı.
Toplantıda, kırsal kalkınmaya yönelik destekleme programları, yatırımcılara sağlanan teşvikler ve hibe imkanları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında yetkililere sorular yönelterek bilgi aldı.
Kaynak: İHA