Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 Ekim Sokak Hayvanları Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Belediye Başkan Vekili Merih Arslan’ın öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan dostları ve minik öğrencilerle birlikte kutlanıldı.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün e sahipliğinde düzenlenen etkinlikte; minik öğrenciler tarafından ziyaret edilen ve mamalar hediye edilen barınak sakinleri keyifli ve mutlu bir gün geçirdi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki uyuşturucu arama köpeği Çilek ile bomba arama köpeği Erce’nin de katılıp, minik öğrenciler için gösteriler yaptığı etkinlikte, palyaçolar da minik yüreklerle oyunlar oynadı.

Ağacın yaşken eğileceği düşüncesiyle, minik öğrencilere sokak hayvanları sevgisinin aşılanmasının amaçlanıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Merih Arslan, sokak hayvanlarını korumanın, can dostları sevip, okşamaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bence hepimiz evlerimizin önüne bir kap su, bir avuçta mama koyarak bu canlarımıza destek vermeye bu yolla başlayabiliriz. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak şu an burada bulunup, çocuklarımıza bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Aslında hepimizin çocuklarımıza bunu aşılamamız gerekiyor. Bu bizim hem insani hem de inanç olarak asri görevlerimizden biridir. Bu uğurda kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü detayı titizlikle önemsiyor ve belediyemiz bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce bu konuda oldukça hassas çalışmalar sürdürüyoruz.” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yürekten destek verebilmek adına yepyeni bir barınak projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını hatırlatan Merih Arslan, “Bölgemizin en büyük barınaklarından birini inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda böylesi anlamlı bir günü orada kutlayıp, orada röportaj yaparız. Sokak hayvanları konusunda başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız sürecektir. Vatandaş olarak da hepimiz sokak hayvanlarına sahip çıkma konusunu kendimize görev addetmeliyiz” diye konuştu.

Etkinlikte; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş, jandarma köpek timleri, 5 ilkokulun öğrencileriyle öğretmenler hazır bulundu.