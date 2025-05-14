Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı asfalt sezonu kapsamında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Taşağıl köyü arasında sıcak asfalt (BSK) döküm çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalarla birlikte, yoğun araç trafiğine sahip olan Tuzla, Gülpınar ve Kösedere bölgesinin ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme hedefleniyor. Söz konusu yolun asfaltlanmasıyla, özellikle Babakale ve Kösedere istikametlerine yönelik alternatif bir ulaşım güzergahı daha oluşturulmuş olacak.

Çalışmalar tamamlandığında sürüş konforu daha da artacak.