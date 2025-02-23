Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Düzenlenen deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 190 deve güreşti. Develerin güreşleri nefesleri kesti.

Ayvacık Belediyesi Güreş Arenası’nda düzenlenen deve güreşlerine Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Aydın ve İzmir’den 190 deve katıldı. Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği deve güreşi festivali renkli görüntüler oluşturdu. Develerin mücadeleleri nefesleri kesti.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram deve güreşleri festivalinin her yıl düzenlediklerini belirterek, "7. Geleneksel Ayvacık Deve güreşimize hemşerilerimiz ve ilçe dışından gelen misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bizi biz yapan değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Kültür turizmi olarak yaptığımız bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Buraya gelip güreşlerimizi seyreden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi. Güreş festivalinin sonunda mücadelelerini kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.

Düzenlenen deve güreşleri festivaline Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ve vatandaşlar katıldı.