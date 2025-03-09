Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon ve İzleme Merkezi’nin (AYKOME) 2025 Yılı 1. Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılan toplantıda, ‘2025 Yılı Kesin Yatırım Programları, Hal Katlı Kavşağı Projesi Altyapı ve Deplase Çalışmaları ile 38. Cadde Tüp Geçit Projesi Altyapı ve Deplase Çalışmaları’ konuları görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediye bürokratları, ilgili şube müdürleri ve personel ile ilçe belediyeleri, altyapı kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görev yapan Harita Mühendisi Ali Zeybek, toplantı maddelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımızın tamamında paydaşlarımızla koordinasyona önem veriyoruz"

Toplantı öncesi konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta altyapı çalışmaları olmak üzere yaptığımız çalışmaların tamamında diğer paydaşlarımızla işbirliği ve koordinasyona önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızda, herkesin önemli gördüğü noktaları ön plana çıkartma gibi bir düşüncemiz var" dedi.

Toplantının ana maddeleri üzerinden yapılan değerlendirme ve fikir alışverişlerinin ardından, 2025 yatırımları noktasında dış paydaşlarla iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Altyapı çalışmaları esnasında hem vatandaşlar hem de kurumlar açısından iş ve işlemlerin daha hızlı ve güvenli nasıl yapılabileceği üzerine de fikir paylaşımında bulunuldu.