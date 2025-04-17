Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları birbirinden güzel etkinlikler ile buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin adresi Aydın Tekstil Park olacak. Saat 10.00 ile 18.00 arası boyunca sürecek etkinliklerde şişme oyun alanları, birbirinden eğlenceli programlar, bilim deney evi tırı ile sahne gösterileri çocuklar ile buluşacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içerisinde kutlayacaklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park’a davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105’inci yılını ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı Aydın Tekstil Park’ta düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.