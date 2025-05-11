Karaman’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil, daha sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü N.S. idaresindeki 70 DE 850 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı yapan sürücü N.S.’nin 3 gün önce ehliyet aldığı öğrenildi.